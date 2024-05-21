Минфин донастроит специальные налоговые режимы для малого бизнеса

Чтобы компании перестали прибегать к дроблению бизнеса, власти создадут малым предприятиям специальные условия. Им будет выгодно переходить в категорию средних.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним. Чтобы это сделать, понадобится «донастроить» действующие специальные режимы.

«Спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — сказал Силуанов.

Кроме того, власти готовят налоговые изменения для участников долгосрочных инвестиционных проектов. Государство направит вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дороги, а также на программы поддержки бизнеса.