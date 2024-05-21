📝 Амнистия за дробление, возможно, будет после декларирования всех подконтрольных компаний

Аппарат бизнес-омбудсмена предложил Совету Федерации параметры налоговой амнистии за дробление. «Дробленцам» следует предоставить добровольный порядок декларирования взаимосвязанных компаний, которые занимаются одинаковым видом деятельности.
Новый механизм отчетности позволит точно определить, кто именно подпадает под амнистию. Об этом пишут «Ведомости».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что бизнесу нужно дать надежные гарантии. Предприниматели должны быть уверены, что они получат «автоматическое и безусловное освобождения от ответственности в прошлые периоды вне зависимости от оценки Налоговой службы».
Инициативу передали главе комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову.
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