Регионам спишут долги перед федеральным бюджетом

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что по поручению президента будут списаны 2/3 долгов региональных бюджетов перед федеральным.

«Эти деньги будут работать на экономику субъектов РФ: они пойдут на развитие инфраструктуры, инвестиции, и, в конечном счете — на благо людей и бизнеса, которые работают в данных регионах», — сказал министр финансов.

Также он добавил, что пересмотр налоговой системы в России должен сделать ее сбалансированной. В бюджет должны поступать ресурсы для решения общенациональных задач в социальной и экономической сфере. Цель реформы — сократить неравенство как в обществе, так и между регионами.

Недавно мы писали, что Минфин донастроит специальные налоговые режимы для малого бизнеса. Это нужно для того, чтобы малым предприятиям было выгодно переходить в категорию средних, а не применять искусственное дробление.