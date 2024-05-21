Расширен функционал Цифрового профиля

Гражданам и бизнесу теперь доступно еще больше услуг, которые они могут получить в Цифровом профиле.

Перечень пополнился на 42 услуги для юридических лиц (всего их стало 45) и на 4 услуги — для физических (теперь их 47).

Расширение перечня позволяет дистанционно получать услуги негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, Агентства по страхованию вкладов, а также других организаций. Об этом сообщает ЦБ.

Цифровой профиль — это сервис, который позволяет финансовым организациям получать информацию о своих клиентах из государственных информсистем и предоставлять им услуги без бумажных документов. При этом передача сведений происходит исключительно с согласия клиента.

В настоящее время гражданам услуги оказывают 126 финансовых организаций, в том числе 68 банков, юрлицам и ИП — 3, в том числе 2 банка.

Проект развивается: еще более 100 участников финрынка на разных этапах интеграции с инфраструктурой Цифрового профиля.