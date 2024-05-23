Нарушение правил использования УКЭП может привести к уголовной ответственности

По ч. 1 ст. 6 федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная КЭП, равнозначна документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно. Ее можно применять в любых гражданско-правовых отношениях.

При использовании электронной подписи участники электронного взаимодействия, в том числе бухгалтер, обязаны:

обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП и не допускать ее использование без согласия владельца;

не использовать КЭП при наличии оснований полагать, что ее конфиденциальность нарушена;

уведомлять удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат, о факте компрометации КЭП в срок не более 1 рабочего дня.

Передача УКЭП третьим лицам может вылиться в административную ответственность по ст. 14.25 КоАП. Это за подачу недостоверных сведений о юрлице или ИП в регистрирующий налоговый орган.

Передача своей КЭП третьим лицам, если ее использовали для создания или реорганизации юрлица, может подпадать под ст. 173.2 УК.

Номинального директора могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 199 УК за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Если доказано, что при создании фирмы он получил на нее КЭП, потом передал ее третьим лицам, которые фактически рулили этой компанией, а сам он не имеет отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности.

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