Разработки исследовательских центров по искусственному интеллекту применяет бизнес

12 исследовательских центров, созданных при поддержке правительства, представили результаты своей работы за 2023 год.

Центры занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями, обучением профильных специалистов, формированием датасетов, поддержкой отраслевых фреймворков.

Работа идет в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». За последние 3 года на поддержку центров было направлено около 4 млрд рублей.

По итогам прошлого года ученые из центров:

опубликовали 52 научные статьи в ведущих международных журналах;

подготовили 65 научных публикаций на международных конференциях;

зарегистрировали порядка 100 патентов на ИИ-разработки ;

сформировали 16 фреймворков по ИИ.

Кроме того, решения центров нашли практическое применение в бизнесе, сообщил зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко.

Среди перспективных разработок исследовательских центров — ПО для раннего выявления онкологии, системы безопасности для беспилотников, интеллектуальные платформы промышленного производства.

«Исследовательские центры также будут активно вовлечены в реализацию национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Они займутся решением задач по разработке больших генеративных моделей для отраслей экономики, а также подготовкой кадров соответствующей квалификации. Это повысит лидирующие научные позиции России в мире в сфере ИИ», – отметил Чернышенко.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, уровень внедрения ИИ-технологий в отраслях экономики за последние два года вырос в 1,5 раза. Работа центров позволяет расширять научное сообщество страны – уже сегодня они объединяют около 1 тысячи высококлассных ученых.