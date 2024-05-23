Европейский бизнес, работающий в РФ, хочет участвовать в обсуждении налоговых изменений

В Госдуме началось детальное обсуждения совершенствования налогового законодательства и изменений в НК.

На заседании экспертного совета комитета ГД по бюджету и налогам глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг заявил, что европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений и высоко ценит такую возможность

«Мы были бы рады, если бы могли и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию Правительства и Президента о том, что Россия остается для них открыта», — обратился Шиллинг.

Глава АЕБ подчеркнул, что работающие в РФ иностранные предприниматели ценят возможность продолжать зарабатывать в стране, а также благодарны властям за их открытую зарубежному бизнесу позицию.

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