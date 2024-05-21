Для бизнеса сделают выгодными вложения в НИОКР

Началось детальное обсуждение совершенствования налогового законодательства.
«У нас сегодня главным финансистом НИОКР является государство, если мы посмотрим статистику, а бизнес — в меньшей степени, в отличие от многих высокоразвитых стран. Для того чтобы мы действительно изменили ситуацию, нужны стимулы, чтобы налоговая система это поощряла», — сказал Катырин.
По его мнению, от изменений налоговой системы выиграют социально значимые категории населения: малоимущие семьи, инвалиды и частный бизнес, который вкладывается в свое развитие, развитие территории вокруг и социальные проекты.
Ранее мы сообщали: глава комитета ГД по налогам Макаров объяснил, что значит «справедливая налоговая система».
Комментарии1
охо-хо "обещать - не значит жениться"