Для бизнеса сделают выгодными вложения в НИОКР

По мнению президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина, совершенствование налогового законодательства должно стимулировать инвестиции бизнеса в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Началось детальное обсуждение совершенствования налогового законодательства.

«У нас сегодня главным финансистом НИОКР является государство, если мы посмотрим статистику, а бизнес — в меньшей степени, в отличие от многих высокоразвитых стран. Для того чтобы мы действительно изменили ситуацию, нужны стимулы, чтобы налоговая система это поощряла», — сказал Катырин.

По его мнению, от изменений налоговой системы выиграют социально значимые категории населения: малоимущие семьи, инвалиды и частный бизнес, который вкладывается в свое развитие, развитие территории вокруг и социальные проекты.

Ранее мы сообщали: глава комитета ГД по налогам Макаров объяснил, что значит «справедливая налоговая система».