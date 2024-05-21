Определена дата больших парламентских слушаний по изменениям в НК

23 мая в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ.

Об этом по итогам совета ГД сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

«Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что речь идет о справедливой налоговой нагрузке. Эти и другие вопросы станут темами для обсуждения на больших парламентских слушаниях.

Ранее мы писали: глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система».