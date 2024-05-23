Глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система»

Совершенствование налоговой системы — это важная часть работы над национальными проектами, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Вчера в Государственной Думе состоялось заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам. Темой обсуждения стал вопрос совершенствования налоговой системы РФ. В заседании приняли участие представители правительства, экспертного и бизнес-сообществ, а также регионов.

«Цель — сделать нашу налоговую систему более справедливой. Мы собрались с вами, чтобы начать публичное обсуждение проделанной работы: обсудить результаты тех консультаций, которые проводились в течение всех этих трех месяцев. Но главное — сверить часы, оценить, насколько наши взгляды на то, что такое справедливая налоговая система, совпадают, какие цели она должна ставить, наши подходы к решению этой задачи», — сказал Макаров.

Макаров подчеркнул, что понятие справедливости у разных налогоплательщиков не одинаково.

«Перед нами стоит очень сложная задача, ведь налог в соответствии с нашим законом, и не только с нашим, — это обязательный безвозмездный платеж. Справедливость налоговой системы определяется не только и не столько ставками налогов, а тем, как и на что государство расходует эти средства», — считает депутат.

По словам Макарова, важно услышать все мнения, принять во внимание все доводы, иначе решение не будет воспринято как справедливое. «И очень важно, чтобы все это обсуждение было открытым для общества», — добавил он.

Ранее мы писали, что по словам главы Минфина, изменения в налоговой системе сократят неравенство.