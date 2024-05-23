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Банки

Покупателям могут ограничить право на получение кешбэка

Клиенты банков злоупотребляют бонусными программами, получают кешбэк, а потом возвращают товары, указывая для перечисления средств вторую карту, чтобы сохранить бонусы на первой.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила Центробанк ограничить недобросовестным покупателям доступ к кешбэку.

Продавцы сталкиваются с тем, что люди получают бонусы, а потом оформляют возврат товара. При этом для получения денег указывают карту другого банка, чтобы сохранить кешбэк. Такое злоупотребление участники Ассоциации считают мошенничеством, пишут «Известия».

«Вышеописанный вид мошенничества в настоящее время приобретает массовый характер, в связи с чем убытки несут как банки, так и компании интернет-торговли», — сказано в письме АКИТ.

В АКИТ предлагают скорректировать систему кешбэка и позволить покупателям оформлять возврат денежных средств за некачественные товары только на ту банковскую карту, по которой изначально прошла оплата.

В Центробанке сообщили, что массовых жалоб от участников рынка на подобные нарушения пока что нет. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что банки сами могут справиться со злоупотреблением клиентов без поправок, ведь начисление кешбэка — это право, а не обязанность.

Сейчас средний размер кешбэка не превышает 500—1 500 рублей в месяц. За два года число карт с бонусными программами увеличилось до 70%.

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