В пенсионный стаж войдет период военной службы в новых регионах

Тем, кто проходил военную службу в новых регионах до их объединения с Россией, засчитают этот период в стаж для формирования пенсии.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о зачислении в страховой стаж военных пенсионеров периода службы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до момента включения этих регионов в состав России.

«Проектом федерального закона предусматривается приравнивание периодов прохождения военной службы, иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с нормативными правовыми актами, действовавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — сказано в пояснительной записке.

Закон распространяется на тех, кто проходил военную или приравненную к ней в воинских и других формированиях: