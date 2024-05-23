В пенсионный стаж войдет период военной службы в новых регионах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о зачислении в страховой стаж военных пенсионеров периода службы в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до момента включения этих регионов в состав России.
«Проектом федерального закона предусматривается приравнивание периодов прохождения военной службы, иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с нормативными правовыми актами, действовавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — сказано в пояснительной записке.
Закон распространяется на тех, кто проходил военную или приравненную к ней в воинских и других формированиях:
в ДНР — после 7 апреля 2014 года включительно;
в ЛНР — после 27 апреля 2014 включительно;
в Запорожской или Херсонской областях — после 24 февраля 2022 включительно.
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