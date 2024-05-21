Власти будут компенсировать до половины затрат за переход на российское «тяжелое» ПО

Правительство запустит новый инструмент поддержки для организаций, которые станут применять так называемое тяжелое российское программное обеспечение.

Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин в ходе IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Он осмотрел выставку новейших разработок российских компаний и принял участие в пленарной сессии на тему «Технологическая независимость промышленной России».

От отметил, что многие предприятия серьезно заинтересованы в рамках цифровой трансформации использовать передовые отечественные разработки, в том числе на основе больших данных и искусственного интеллекта. Они также готовы переходить на отечественные технологии интернета вещей, промышленных роботов. Но для этого остается целый ряд барьеров.

Прежде всего – финансовые возможности у всех компаний разные. А такой переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь идет о так называемом тяжелом программном обеспечении.

Речь идет как об уже существующих на рынке российских решениях, так и появляющихся благодаря индустриальным центрам компетенций (ИЦК).

«Будем компенсировать до половины затрат на внедрение ключевых классов отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения. Поможем также с ускоренным переходом на другие виды российского софта. Сейчас рассматриваем идею предоставления дополнительных стимулов организациям, которые отдадут предпочтение нашим российским разработкам, и кредитов по льготной ставке на проведение соответствующих закупок, что даст им больше ресурсов для развития» — сказал глава кабмина.

Также продолжится перевод значимой критической информационной инфраструктуры на отечественные решения. От ее устойчивости зависит функционирование платежных систем, услуг связи, транспортной, энергетической сфер и многих других.

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