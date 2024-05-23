По уточненке с налогом к уменьшению сальдо ЕНС увеличится только через 3 месяца

Некоторые бизнесмены очень удивляются, когда после сдачи уточненной декларации, по которой налог должен уменьшится, никакого уменьшения на едином налоговом счете (ЕНС) не происходит.

Дело в том, что по уточненной декларации к уменьшению фактическое уменьшение налоговых обязательств на ЕНС отразится только после окончания камеральной проверки.

При этом после сдачи уточненки камеральная проверка первичной декларации прекращается и начинается камералка уточненки.

Региональное УФНС приводит пример: Бухгалтер сдал первичную декларацию 25 января 2024 года. Срок камеральной проверки по ней истекает 25 апреля 2024.

Затем сдали уточненную декларацию 18 апреля 2024.

В этом случае срок камералки истекает 18 июля 2024.

Налоговики предупреждают, что до окончания камеральной проверки уточненной декларации к уменьшению сальдо ЕНС может быть отрицательным.

Это, в свою очередь, приведет к блокировке счетов и выставлению требований об уплате задолженности.

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