Как поменять основной код ОКВЭД организации и когда это нужно

В сервисе Клерк.Консультации эксперт разъяснил, как поэтапно это сделать.
Для смены ОКВЭД вам надо подать форму Р13014. В ней в листе «К» заполняют:
на второй странице — основной ОКВЭД, который надо исключить;
на первой — новый ОКВЭД.
Указать надо минимум 4 знака кода.
Заявление формируют только из заполненных листов: кроме листа «К» с кодами, заполняют первый лист и лист «П» со сведениями о заявителе.
Лучше всего заполнять форму в программе — вручную достаточно много технических моментов, в которых можно ошибиться.
Подписать форму можно ЭЦП и направить в электронном виде. В таком случае не придется платить нотариусу за заверение подписи на форме.
Также можно заполнить форму на сайте ФНС в сервисе Государственная онлайн-регистрация юридических лиц.
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