Как поменять основной код ОКВЭД организации и когда это нужно

Если организация сменила вид деятельности, нужно поменять основной код ОКВЭД на другой.

В сервисе Клерк.Консультации эксперт разъяснил, как поэтапно это сделать.

Для смены ОКВЭД вам надо подать форму Р13014. В ней в листе «К» заполняют:

на второй странице — основной ОКВЭД, который надо исключить;

на первой — новый ОКВЭД.

Указать надо минимум 4 знака кода.

Заявление формируют только из заполненных листов: кроме листа «К» с кодами, заполняют первый лист и лист «П» со сведениями о заявителе.

Лучше всего заполнять форму в программе — вручную достаточно много технических моментов, в которых можно ошибиться.

Подписать форму можно ЭЦП и направить в электронном виде. В таком случае не придется платить нотариусу за заверение подписи на форме.

Также можно заполнить форму на сайте ФНС в сервисе Государственная онлайн-регистрация юридических лиц.

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