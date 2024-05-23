Названы регионы и ведомства — лидеры по цифровой трансформации

Это было озвучено замами председателя правительства Дмитрием Чернышенко и Дмитрием Григоренко на совещании с руководителями цифровой трансформации в рамках «ЦИПР-2024».

Среди регионов лидеры цифровой трансформации: ЯНАО, ХМАО, Татарстан, Башкортостан, Белгородская, Ростовская, Челябинская, Липецкая, Калужская, Сахалинская, Московская, Тульская, Новосибирская области, Якутия.

Среди федеральных ведомств в лидерах Росгвардия, Росимущество, МЧС, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Минэнерго, ФСИН, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль, Росприроднадзор.

По словам Чернышенко, доля массовых социально значимых услуг, переведенных в онлайн, достигла 100%, а доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, выросла до 86,4%. Уровень вложений в отечественные ИТ-решения при этом вырос до 209,2%.

«… планируется в первую очередь развить отечественную инфраструктуру передачи и обработки данных, создать собственные электронные платформы в ключевых секторах экономики и государственном управлении. Наша задача – перевести 80% российских организаций на использование отечественных решений к 2030 году. Параллельно большое внимание будем уделять кадрам, в том числе и в цифровой индустрии», — сказал Григоренко.

Показатель цифровой зрелости составил почти 75% по сравнению с 32% в 2019 году.

Чернышенко отметил: по прогнозам темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-решения к 2030 году удвоятся.