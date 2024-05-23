Активы клиентов ВТБ не разблокируют

Банк получил отказ от Казначейства Бельгии в получении лицензии на разблокировку акций своих клиентов.

ВТБ направил в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг, однако получил отказ.

«Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства», — сказано на сайте ВТБ.

Инвесторы, которые находятся на брокерском обслуживании ВТБ, могут обратиться в банк за помощью в составлении индивидуальных запросов на получении лицензии, которая вернет контроль над ценными бумагами.

Весной 2022 года ВТБ попал под санкции США, ЕС и Великобритании.