Минцифры тестирует искусственный интеллект на Госуслугах

Минцифры начало тестировать генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике портала Госуслуги.
«Генеративные нейросети сети планируется использовать в роботе "Максе". Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты», — сказал замглавы министерства Олег Качанов.
Также он добавил, что внедрение нейросетей — недешевый процесс, к тому же не все технологии искусственного интеллекта одинаково полезны. Для работы с ИИ министерство ищет разные варианты движков. Не исключено, что появятся собственные разработки.
Комментарии3
То-то Макс на любые запросы сегодня отвечал "Попробуйте задать вопрос иначе". Похоже, это тестировали психоустойчивость пользователей на его
дегенеративность.
у ФНС такой помощник тоже часто тупит
если само ФНС тупит и это уже считается нормой. и у главного налоговика голова пеплом посыпана.
то что Вы хотите от помошника?