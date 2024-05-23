Обновили инструмент на «Клерке»: калькулятор НДФЛ с материальной выгоды!

Теперь бухгалтерам станет проще рассчитывать НДФЛ. Новый инструмент получил современный дизайн и стал удобнее для пользователей.

«Клерк» обновил «Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды»! Инструмент был полностью переписан и получил современный дизайн.

Калькулятор поможет рассчитать сумму НДФЛ с материальной выгоды по займам, полученным как до 2018 года, так и после.

Важно учесть, что с 01.01.2021 по 31.12.2023 года НДФЛ с материальной выгоды не начислялся. С 2024 года НДФЛ с матвыгоды рассчитывается в обычном порядке.

Материальная выгода от экономии на процентах по займам и кредитам возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными или кредитными средствами либо не платит вообще. Она облагается НДФЛ, если соблюдается хотя бы одно из условий:

заем или кредит получен от организации (предпринимателя), которая является его взаимозависимым лицом или работодателем;

экономия фактически является материальной помощью либо исполнением встречного обязательства, в том числе оплатой за товары (работы, услуги).

Условия, при которых матвыгода не облагается НДФЛ, можно найти в подп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 212 НК.

У нас много справочных материалов про материальную выгоду тут.