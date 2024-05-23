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Ипотека

Предложено ввести «народную ипотеку» по ставке не выше 5%

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что фракция предлагает ввести механизм «народной ипотеки» по ставке не выше 5 процентов.

Такое предложение он высказал в ходе правительственного часа с участием Виталия Мутко — гендиректора «ДОМ.РФ»

Депутат отметил, что на сегодняшний день в банках сформирован достаточно большой и надежный пакет ипотеки — на несколько триллионов рублей.

«Под залог данного портфеля мы предлагаем кредитовать коммерческие банки, которые, в свою очередь, должны кредитовать наших граждан по определенной ставке: не выше 5% годовых», — сказал Кошелев.

Первый замредседателя комитета по аграрным вопросам Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду») выступил с инициативой направлять средства западных компаний из недружественных стран, находящиеся в российских банках, на финансирование предоставления жилья наиболее социально незащищенным категориям граждан. По мнению депутата, это будет ответом на действия «бывших партнеров».

От фракции «Новые люди» выступил зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Олег Леонов. Он обратил внимание, что жилье строится, количество квадратных метров растет, но их покупатели — не семьи с детьми, а инвесторы: молодежь не готова покупать квартиры за такие деньги.

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