ФНС просит включить в доход ИП личный автомобиль

Индивидуальные предприниматели, которые продали личный автомобиль, получают от налоговиков требование включить полученные средства в доходы ИП.

Налоговики рассылают требования включить в список доходов индивидуальных предпринимателей личные автомобили, которые были проданы. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают: как доказать, что машина не использовалась в коммерческих целях.

Участники обсуждения советуют в ответном письме просто указать, что транспортное средство в предпринимательской деятельности не участвовало. А также, что автомобиль продали в неудовлетворительном состоянии.

Как правило, у ФНС нет доказательной базы, чтобы выставлять подобные требования.