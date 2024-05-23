❗ Приняты важные изменения по банкротству

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и АПК, направленные на совершенствование процедуры рассмотрения дел о несостоятельности и банкротстве.

Новый закон увеличивает размер долга, необходимый для инициирования банкротства организаций — теперь это не 300 000, а 2 млн рублей. Долг сельскохозяйственной организации, стратегического предприятия должен быть не менее 3 млн рублей.

Минимальная граница долга для начала банкротства граждан и ИП осталась на уровне 500 000 рублей, уточняет сайт Совфеда.

Расширен перечень ситуаций, при которых суды смогут выносить решение без проведения судебного заседания — отдельные категории обособленных споров судья рассматривает единолично без проведения заседания, с вынесением определения путем подписания резолютивной части.

Определен порядок утверждения суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего. Закреплено право суда по ходатайству участвующего в деле лица снижать сумму процентов в случае ее явной несоразмерности вкладу в достижение результатов банкротства.

Арбитражному управляющему дали право без предварительного обращения в арбитражный суд запрашивать необходимые сведения не только о должнике, входящих в состав его органов управления лицах и контролирующих лицах, их имуществе, контрагентах, обязательствах, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну, но и аналогичные сведения об иных заинтересованных по отношению к должнику лицах.

Финансовому управляющему предоставлено такое же право на получение информации о супруге (бывшем супруге) должника — в том же объеме, что и о самом должнике.

Эти изменения вступят в силу сразу после официального опубликования закона.