Минфин может снять ограничение по числу договоров долгосрочных сбережений

Участники программы долгосрочных сбережений пока что могут заключить только 3 договора.

Сейчас можно заключить не более трех договоров долгосрочных сбережений. Минфин рассмотрит возможность снять эти ограничения, а также внести налоговые поправки, которые будут стимулировать привлечение населения в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

В рамках ПДС от НДФЛ могут освободить выплаты до 30 млн рублей по каждому договору и до 30 млн рублей за каждый налоговый период, если основания для выплат наступят не ранее чем через 10 лет. Об этом пишут «Ведомости».

При этом выплаты участникам программы, которые выйдут на пенсию раньше, будут облагаться НДФЛ. Они не смогут получить заявленный налоговый вычет — до 52 000 рублей.

В Минфине заявили, что будут готовить поправки. Их внесут в Госдуму в осеннюю сессию.