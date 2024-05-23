Женщинам за рождение детей до 25 лет хотят платить 200 000 рублей

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате пособия в 200 000 рублей женщинам, которые родили до 25 лет. Деньги можно получить на каждого ребенка.

«Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 000 рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившего в возрасте до 25 лет», — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, 40% россиянок отказываются иметь детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам.