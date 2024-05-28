Предпринимателям Оренбургской области продлят сроки уплаты налогов на имущество

В 2024 году бизнес пострадал от паводков в Оренбургской области, поэтому ФНС изменит сроки уплаты налогов на имущество.
Предприниматели получат следующую поддержку:
на 12 месяцев продлят сроки уплаты налогов на имущество, авансовых платежей по ним, которые наступают с 1 апреля 2024 года;
уплатить налоги и авансовые платежи разрешат равными частями в размере 1/12 ежемесячно.
«Эта мера предназначается организациям и физическим лицам, местом нахождения или ведения предпринимательской деятельности которых является данный регион. При этом им нанесен ущерб в результате паводка, что повлияло на снижение доходов от реализации товаров, работ и услуг более чем на 30% в течение периода действия режима чрезвычайной ситуации», — сказано на сайте ФНС.
Список тех, кто может получить поддержку, определит правительство Оренбургской области. Документ передадут в налоговый орган и указанием ИНН.
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