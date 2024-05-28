Как сформировать модель оценки комплаенс-рисков

Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.

На XXII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» представили основные этапы формирования модели для оценки комплаенс-рисков.

Банки будут выявлять потребности в оценке рисков,определять круг лиц, в отношении которых нужна такая оценка, разрабатывать методологию и настраивать матрицу рисков с учетом требований законодательства и внутренней политики.

При этом бизнес тоже может использовать такие методы, чтобы заранее нивелировать риски блокировки счетов и дополнительных проверок операций.

Компании нужно проверить контрагентов в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):

публичных должностных лиц и их близкое окружение;

совпадения с данными фигурантов негативных списков — перечни экстремистов, террористов и т. д.;

массовые адреса;

бухгалтерскую отчетность с нулевыми показателями;

сообщения о банкротствах;

страновые риски — офшорные зоны, ФАТФ, СЭМ;

виды деятельности с повышенным уровнем риска — НКО, микрофинансовые компании, ломбарды;

наличие лицензий на определенные виды деятельности.

И с точки зрения санкционных рисков:

санкционные, негативные списки и списки наблюдения;

риск распространения действия «Правила 50»;

риск применения российских специальных экономических и других ограничительных мер;

санкционные риски в отношении ценных бумаг, товаров, морских и воздушных судов.

Также стоит обратить внимание на риски в области противодействия коррупции:

выявление потенциального конфликта интересов;

проверку аффилированности с госструктурами и служащими;

совпадение с реестром лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

наличие в списке лиц, которые были привлечены к административной ответственности за незаконное вознаграждение.

Стоит учесть, что скоринг целесообразно проводить не только в отношении новых партнеров, но и тех, с которыми компания уже сотрудничает. Более того, важно периодически проводить внутреннюю проверку контрагентов и даже сотрудников по перечисленным пунктам.

Подобный ответственный подход позволит исключить претензии государственных органов к организации и повысить надежность бизнеса для сотрудничества.