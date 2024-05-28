Как сформировать модель оценки комплаенс-рисков

На XXII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» представили основные этапы формирования модели для оценки комплаенс-рисков.
Банки будут выявлять потребности в оценке рисков,определять круг лиц, в отношении которых нужна такая оценка, разрабатывать методологию и настраивать матрицу рисков с учетом требований законодательства и внутренней политики.
При этом бизнес тоже может использовать такие методы, чтобы заранее нивелировать риски блокировки счетов и дополнительных проверок операций.
Компании нужно проверить контрагентов в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):
публичных должностных лиц и их близкое окружение;
совпадения с данными фигурантов негативных списков — перечни экстремистов, террористов и т. д.;
массовые адреса;
бухгалтерскую отчетность с нулевыми показателями;
сообщения о банкротствах;
страновые риски — офшорные зоны, ФАТФ, СЭМ;
виды деятельности с повышенным уровнем риска — НКО, микрофинансовые компании, ломбарды;
наличие лицензий на определенные виды деятельности.
И с точки зрения санкционных рисков:
санкционные, негативные списки и списки наблюдения;
риск распространения действия «Правила 50»;
риск применения российских специальных экономических и других ограничительных мер;
санкционные риски в отношении ценных бумаг, товаров, морских и воздушных судов.
Также стоит обратить внимание на риски в области противодействия коррупции:
выявление потенциального конфликта интересов;
проверку аффилированности с госструктурами и служащими;
совпадение с реестром лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
наличие в списке лиц, которые были привлечены к административной ответственности за незаконное вознаграждение.
Стоит учесть, что скоринг целесообразно проводить не только в отношении новых партнеров, но и тех, с которыми компания уже сотрудничает. Более того, важно периодически проводить внутреннюю проверку контрагентов и даже сотрудников по перечисленным пунктам.
Подобный ответственный подход позволит исключить претензии государственных органов к организации и повысить надежность бизнеса для сотрудничества.
Начать дискуссию