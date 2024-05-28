Для Дальнего Востока расширили льготу по страховым взносам

Ранее правительство ввело налоговые и таможенные льготы, чтобы повысить привлекательность условий для проектов, которые реализуют инвесторы на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

В том числе это пониженная ставка страховых взносов – около 7% – на 10 лет.

Резиденты также при необходимости могут отложить использование такого послабления на срок до 3-х лет. За это время они могут подготовить соответствующую сметную документацию, обустроить производственную площадку, закупить оборудование, привлечь подрядчиков. А когда предприятие заработает, смогут применить специальный тариф. Такое преимущество есть у тех, кто зарегистрирован там с 1 января 2023 года.

Теперь по поручению главы государства кабмин распространит эту возможность и на все остальные организации, которые до 2023 года получили соответствующий статус. Они также смогут переносить оплату по сниженному тарифу, пояснил Мишустин.

Мера поможет бизнесу направить сэкономленные средства на расширение производства, увеличение объемов выпуска современных продуктов, услуг.