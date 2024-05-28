На «Клерке» новый инструмент «Калькулятор расчета дней между датами»!

Инструмент «Калькулятор расчета дней между датами» помогает определить точное количество рабочих и календарных дней, а также рабочих часов с учетом выходных и праздников.

Если вам нужно быстро рассчитать число дней между двумя датами, воспользуйтесь бесплатным сервисом на Клерк.ру «Калькулятор расчета дней между датами». Вы узнаете, сколько календарных и рабочих дней, а также рабочих часов в указанном периоде

Просто укажите день начала и день конца нужного периода — эти даты будут включены в расчет. Также уточните число рабочих часов в день на вашем предприятии. Калькулятор моментально покажет в правой части число календарных дней, рабочих дней и рабочих часов в периоде. Если измените дни в полях калькулятора, результат пересчитается автоматически.

В расчете учитываются все особенности производственного календаря на каждый год, перенос праздничных дат, изменения в високосные годы и сокращенные рабочие дни перед праздниками.

Калькулятор поможет рассчитать пени и дни просрочки по договорам, подскажет, сколько времени осталось до дедлайна. С его помощью удобно корректировать сроки выполнения задач, чтобы они не выпадали на праздники и выходные.

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