💬 На сайте «Клерка» заработал новый бесплатный инструмент, полезный всем!

Новый бесплатный сервисный инструмент «Сумма прописью онлайн» на «Клерке» поможет быстро перевести сумму, записанную цифрами, в сумму прописью по всем правилам орфографии русского языка.

Инструмент «Сумма прописью онлайн» — простой, но важный инструмент. Он не считает, а правильно пишет цифры и и любые числовые значения прописью. Учитывая, что многие со школы забыли правила.

Перевод цифровых значений в словесные — утомительное занятие. Если вам приходится заполнять много документов, возрастает риск ошибки. Чтобы легко и бесплатно перевести сумму в правильный прописной вариант, воспользуйтесь нашим сервисом.

Введите числовой вариант суммы в рублях в поле инструмента. Программа отреагирует на введение числа автоматически и предложит словесную формулировку суммы. Она будет ниже числового поля сразу же после ввода цифр. Дополнительно ничего нажимать не нужно.

Важно, что прописная расшифровка появляется именно в том варианте, который принят для финансовых документов: рубли указываются прописью, копейки — цифрами. Это правило. Сумма пишется с заглавной буквы, значение суммы в рублях и копейках не разделяется запятой или другим знаком препинания (точка, скобка).

Например: «Двадцать тысяч шестьсот один рубль 52 копейки».

Если нужно указать число копеек в сумме, пишите их после запятой или точки в составе числа. Пробел для этой цели использовать не удастся. Например: «20500,56» или «346.5».

Если сумма целая, без копеек, пишите число без запятой и нулевых показателей после нее. Например: «3000000». Калькулятор все поймет сам и предложит прописной вариант суммы с дополнением: «00 копеек». Но и указание суммы в виде десятичной дроби с нулевыми значениями после запятой тоже допустимо. Например: «100,00». Третий знак после запятой (точки) поставить не удастся.

Будьте внимательны, прописывая большие числа, особенно с несколькими нулями подряд.

При заполнении финансовых, бухгалтерских и налоговых документов нужно указывать денежный показатель цифрами и дублировать его прописью — то есть прописать словами. Это делается в зарплатных ведомостях, договорах, кассовых ордерах, для банковского чека и др. Основная цель прописывания сумм — избежать подделки. Внешний вид цифр легко изменить, а вот словесное написание исправить трудно.

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