В Euroclear заявили, что депозитарий не участвует в выкупе акций

Бельгийский депозитарий Euroclear сообщил, что не принимает участия в процессе выкупа заблокированных акций у российских инвесторов.
Euroclear напомнил клиентам о необходимости соблюдать все регуляторные и юридические обязательств, связанные с санкциями. Об этом пишут «Ведомости».
«Мы не участвуем в этом процессе, и, если вы решите принять участие в такой процедуре, вы делаете это полностью на свой страх и риск», — сообщили в депозитарии.
Представители Euroclear считают, что специальный счет типа «С», открытый на имя иностранного депозитария, не попадает под действие указа президента РФ № 844. На этот счет Россия в одностороннем порядке переводит активы в Национальный расчетный депозитарий (НРД).
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