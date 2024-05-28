В Euroclear заявили, что депозитарий не участвует в выкупе акций

Депозитарий предупредил инвесторов, что они участвуют в процессе выкупа заблокированных активов на свой страх и риск.

Бельгийский депозитарий Euroclear сообщил, что не принимает участия в процессе выкупа заблокированных акций у российских инвесторов.

Euroclear напомнил клиентам о необходимости соблюдать все регуляторные и юридические обязательств, связанные с санкциями. Об этом пишут «Ведомости».

«Мы не участвуем в этом процессе, и, если вы решите принять участие в такой процедуре, вы делаете это полностью на свой страх и риск», — сообщили в депозитарии.

Представители Euroclear считают, что специальный счет типа «С», открытый на имя иностранного депозитария, не попадает под действие указа президента РФ № 844. На этот счет Россия в одностороннем порядке переводит активы в Национальный расчетный депозитарий (НРД).