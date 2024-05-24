До 27 мая надо сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Очередной срок сдачи ЕНП-уведомления – в понедельник. Там будет НДФЛ за период с 01.05.2024 по 22.05.2024.

Если в это время вы выплачивали, например, аванс за май, надо сдать уведомление на НДФЛ.

Код периода в уведомлении будет 31/02. Этот код означает первый период второго месяца второго квартала.

Недавно вышли новые правила заполнения уведомлений по ЕНП в части кодов для НДФЛ. Фактически эти коды применяются уже с начала 2024 года:

КБК по НДФЛ 13% – 18210102010011000110;

КБК по НДФЛ 15% – 18210102080011000110.

Сдать уведомление надо до 27 мая включительно, уплатить налог по нему – до 28 мая включительно.

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