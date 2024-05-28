«Авито» ищет бухгалтеров! Для вас сразу две свежие вакансии

В «Авито» актуальны сразу две вакансии для бухгалтеров. Компании нужен бухгалтер на участок «Выручка». Вместе с талантливой командой вы будете вести бухгалтерский и налоговый учет, активно поддерживать новые бизнес-инициативы, внедрять, автоматизировать и оптимизировать процессы.
Также «Авито» ищет старшего бухгалтера (проекты и продуктовые инициативы). Вы сможете реализовать свои идеи в компании с сильным GR-брендом на рынке IT и многомиллионной аудиторией.
Работодатель предлагает:
достойную зарплату, размер которой обсуждается на собеседовании;
прозрачную система бонусов и премий;
минимум бюрократии и максимум свободы;
личный бюджет на обучение, который можно тратить на книги, курсы и конференции;
мощное железо, дополнительные мониторы и все, что нужно для продуктивной работы;
ДМС со стоматологией с первого дня;
удаленку и замечательный офис в 2 минутах от метро «Белорусская», где ведут прием терапевт и массажист.
Откликнуться на вакансии можно по ссылкам.
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