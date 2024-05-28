«Авито» ищет бухгалтеров! Для вас сразу две свежие вакансии

Подобрали для бухгалтеров две актуальные вакансии в компании «Авито». Знакомьтесь с условиями и присылайте свои резюме!

В «Авито» актуальны сразу две вакансии для бухгалтеров. Компании нужен бухгалтер на участок «Выручка». Вместе с талантливой командой вы будете вести бухгалтерский и налоговый учет, активно поддерживать новые бизнес-инициативы, внедрять, автоматизировать и оптимизировать процессы.

Также «Авито» ищет старшего бухгалтера (проекты и продуктовые инициативы). Вы сможете реализовать свои идеи в компании с сильным GR-брендом на рынке IT и многомиллионной аудиторией.

Работодатель предлагает:

достойную зарплату, размер которой обсуждается на собеседовании;

прозрачную система бонусов и премий;

минимум бюрократии и максимум свободы;

личный бюджет на обучение, который можно тратить на книги, курсы и конференции;

мощное железо, дополнительные мониторы и все, что нужно для продуктивной работы;

ДМС со стоматологией с первого дня;

удаленку и замечательный офис в 2 минутах от метро «Белорусская», где ведут прием терапевт и массажист.

Откликнуться на вакансии можно по ссылкам.