👶 Женщинам за рождение детей до 25 лет хотят платить 200 000 рублей. А как мы своих на 50 руб. пособия вырастили и когда работать!? — возмущаются у нас в ВК

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате пособия в 200 000 рублей женщинам, которые родили до 25 лет.

По законопроекту деньги можно получить на каждого ребенка.

«Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 000 рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившего в возрасте до 25 лет», — сказано в пояснительной записке.

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Есть мнение, что сразу возникнут злоупотребления:

По мнению авторов проекта, 40% россиянок отказываются иметь детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам.

«Как же мы 40+ своих детей то бесплатно, да на пособия в 50 рублей родили- вырастили?!?» — пишут у нас в ВК.

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