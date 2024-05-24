👶 Женщинам за рождение детей до 25 лет хотят платить 200 000 рублей. А как мы своих на 50 руб. пособия вырастили и когда работать!? — возмущаются у нас в ВК

По законопроекту деньги можно получить на каждого ребенка.
«Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 000 рублей. Причем такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, родившего в возрасте до 25 лет», — сказано в пояснительной записке.
В сообществе «Клерка» ВКонтакте уже активно обсуждают эту инициативу. Присоединяйтесь и вы!
Есть мнение, что сразу возникнут злоупотребления:
По мнению авторов проекта, 40% россиянок отказываются иметь детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам.
«Как же мы 40+ своих детей то бесплатно, да на пособия в 50 рублей родили- вырастили?!?» — пишут у нас в ВК.
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Комментарии6
Родят как, по залету? И на 200тр разве улучшить жилищные условия? Ку-ку🤪
Депутаты-Чебурашки:
Чебурашка нашел пять копеек и спрашивает у Гены: "А это мало или много?" Крокодил решил подшутить над другом и говорит: "О!!! Да, ты теперь просто богач!" Его друг пришёл в универмаг, набрал себе много разных игрушек, интересных книжек, разных сладостей, подходит к кассе и достает свои пять копеек.
Кассир в недоумении смотрит на него, а тот ему говорит: "Что время теряешь? Гони сдачу!"
Бухгалтера такие бухгалтера. Пусть у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две.
а про целевое расходование предусмотрят?)