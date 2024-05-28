🔥 Станьте звездой на «Клерке»! Теперь авторы могут увеличить охват своего блога

Если хотите продвинуть свой материал в Трибуне* и стать более известным автором, теперь это легко сделать.

В блогах авторов «Клерка» появилась функция «Продвигать».

Она позволит вывести пост на самое лучшее место сайта: возле окна написания комментария в каждой статье или новости на «Клерке».

Вы можете выбрать нужный охват и оплатить услуги по продвижению:

1 000 показов стоит 500 рублей;

3 000 показов — 1 500;

5 000 показов — 2 500;

10 000 показов — 5 000;

50 000 показов — 25 000.

Количество показов повышает интерес читателей к вашему материалу, а также привлекает новую аудиторию блога. Ваш пост смогут найти новые пользователи и подписаться.

Если постов на продвижении много, мы будем показывать их попеременно. Следить за статистикой можно в режиме реального времени.

*Трибуна — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Здесь они ведут блоги от своего имени и делятся полезным контентом с читателями «Клерка».

Писать в «Трибуну» может любой зарегистрированный на «Клерке» пользователь. Интересные посты будут отобраны редакцией «Клерка» и выйдут на главной странице, в рассылках и в соцсетях.