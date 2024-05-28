Для контроля за маркетплейсами создадут общественную инспекцию

Общественная инспекция позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) планирует создать общественную инспекцию для контроля за крупными маркетплейсами.

Сейчас покупатели и партнеры цифровых торговых площадок массово жалуются в государственные органы и в Общественную палату на действия маркетплейсов, которые доминируют на рынке. Чтобы объединить претензии и гарантировать прозрачность рассмотрения жалоб будет создана общественная инспекция. Об этом пишет портал RB.RU.

«На днях состоялись слушания по сенаторскому законопроекту о маркетплейсах в общественной палате России. В ходе слушаний было отмечено, что де-факто в России уже возникла новая форма общественного контроля — контроль за доминирующими на соответствующих рынках агрегаторами», — сказано в сообщении ассоциации.

Инспекция будет выполнять задачи:

работать с обращениями, обобщать претензии и перенаправлять их в госорганы с учетом позиции экспертов АУРЭК;

проводить экспертизу условий деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятых в их работе с цифровыми платформами;

выполнять общественный мониторинг действий органов исполнительной власти по таким обращениям;

проводить публичные обсуждения и общественные слушания.

Совет ассоциации разработает и утвердит положение, где будут определены полномочия региональных общественных инспекторов.