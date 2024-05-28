Срок обмена акциями «Яндекса» продлили до 11 июня

Основной владелец МКПАО «Яндекс» увеличил сроки приема заявок на биржевой обмен ценными бумагами компании с 31 мая до 11 июня 2024 года.
«Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта — до 17 июня 2024 года включительно», — сказано на сайте ЗПИФ «Консорциум.Первый».
Для держателей, которые приобрели акции на Мосбирже и СПБ Бирже, предусмотрен обмен в пропорции 1:1.
Недавно мы писали, что инвесторы рискуют не успеть переоформить акции «Яндекса».
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