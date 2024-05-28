Федеральная пробирная палата: маркетплейсы должны соблюдать правила маркировки ювелирных изделий

На маркетплейсах могут продаваться только украшения со склада агрегатора, который несет ответственность за отражение изделий в информационной системе.

Федеральная пробирная палата (ФПП) выступила с предложением ужесточить торговлю ювелирными изделиями на маркетплейсах. Представитель ведомства заявил, что площадки не соблюдают правила по маркировке украшений, а это нарушает права покупателей.

«Ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН)», — сказали «Ведомостям» в ФПП.

Продажи ювелирных изделий через маркетплейсы хотят ограничить «только теми случаями, когда они продаются со склада самого агрегатора и когда ответственность за отражение всех фактов оборота изделий в информсистеме будет также лежать на маркетплейсе».

Требования к маркировке также предлагают зафиксировать в будущем законе о маркетплейсах. Минфин планирует внедрить модуль для дистанционной проверки ювелирных изделий.

С 1 сентября 2025 года ювелирам придется ставить маркировку непосредственно на само украшение. Представители рынка считают это требование чрезмерным и предлагают ограничиться только кодом на бирках.