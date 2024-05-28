В России появится первая цифровая платформа для аренды спецтехники

Пользователи смогут арендовать экскаваторы, краны и другую технику с помощью цифровой платформы. Искусственный интеллект увидит нагрузку на машины и время простоя.

Вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Максим Белопотапов заявил о создании цифровой платформы на базе искусственного интеллекта, которая поможет пользователям взять в аренду специальную технику.

«Через приложение любой пользователь может заказать в аренду экскаватор, кран, [выбрав] из более 2 тыс. [единиц] разной спецтехники. В этом проекте применяется ИИ, который помогает качественно и оперативно подобрать любую спецтехнику, определить количество отработанных моточасов», — сказал Белопотапов.

Система умеет определять время простоя и нагрузку на спецтехнику. Все машины, которые сдаются в аренду, будут оборудованы датчиками и системами, чтобы исключить необоснованное списание денежных средств.

Также Белопотапов добавил, что отрасль активно готовится к применению роботов и беспилотных технологий в работе специальной техники.