Как бухгалтеру составить идеальное резюме? Проверьте, что вы отправляете работодателям

Для бухгалтера грамотное резюме — залог хорошего места. Работодатели ищут тех, кто умеет себя системно преподнести и выделить свои преимущества среди массы соискателей.

При составлении резюме бухгалтерам могут помочь профессиональные цифровые платформы. С помощью таких сервисов соискателю будет проще определиться с основными параметрами, которые необходимо заполнить. Например, выбрать желаемую должность, свою специализацию, формат занятости и указать зарплатные ожидания.

Особое внимание нужно обратить на раздел с образованием, где важно отметить не только обучение в вузах, но все пройденные курсы повышения квалификации, дополнительные тренинги. Все это даст работодателям информацию о непрерывном профессиональном росте кандидата, о том, что бухгалтер компетентен в определенной сфере, знаком с последними изменениями в законодательстве и способен грамотно выполнять свою работу.

Залог идеального резюме — написать его так, чтобы оно было понятно работодателю. Совет: думать о нуждах организации, заявлять о том, чего вы достигли, что это принесло компании на предыдущем месте работы и как ваши навыки помогут компании, в которую собираетесь устроиться.

Больше пишите о клиенте, а не только о себе. Соотносите свои обязанности с результатом работы. Например, если бухгалтер проводит финансовый анализ, то стоит упомянуть, что он даст бизнесу финансовую устойчивость, достижение рентабельности. Сталкивались с налоговыми проверками? Напишите о важности защиты компании перед ФНС.

Хорошим тоном будет указать цифры. Например, сколько НДС бухгалтеру удалось возместить из бюджета, какую сумму налоговых требований удалось оспорить.

Оптимальный объем резюме составляет 2 страницы. Важно соблюдать золотую середину в соотношении количества текста и функции самопрезентации.

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