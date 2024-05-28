Для частных вузов, школ и детсадов отменили плановые проверки: что вместо них

Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями.

Это смягчит административную нагрузку на образовательные учреждения.

Согласно постановлению, исключена возможность проведения плановых проверок в отношении государственных и негосударственных вузов, а также частных школ и детских садов, чья деятельность относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. На таких объектах могут проводиться профилактические визиты, от которых нельзя отказаться.

Их главное отличие от контрольных мероприятий в том, что по итогам визита не предусмотрены штрафы и другие санкции. Фактически инспектор проводит выездную консультацию по вопросам соблюдения законодательства, а в случае обнаружения нарушений указывает на них путем выдачи предписаний. К ответственности при этом образовательная организация не привлекается.

Как правило, профилактический визит проводится в течение 1 дня, а проверка занимает до 10 рабочих дней.

Новые правила не отменяют возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях.

Ранее практика замены плановых проверок на профвизиты касалась только бюджетных учреждений, в том числе поликлиник, больниц, школ, детских домов и домов-интернатов, чья деятельность также относится к высокорисковой.

«Проверки учебных заведений всех уровней мы заменили профилактическими визитами. При этом сделали их обязательными, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства такими организациями. Что важно – в качестве обратной связи от социальных организаций получаем положительный отклик на изменения. Теперь они могут сосредоточиться на своей основной деятельности без дополнительной административной нагрузки в виде штрафов и длительных проверок», – отметил зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко.

Внедрен риск-ориентированный подход: он предполагает, что контроль допустим только когда есть риск нарушения законодательства.

Президент поручил к 2025 году завершить переход от временных ограничений к применению системы управления рисками при проведении проверок.