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Налоги, взносы, пошлины

У стран СНГ будет свой Налоговый кодекс

Страны СНГ накопили уникальный опыт в сфере разработки национальных налоговых кодексов, заявили в Совете Федерации.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин провел круглый стол на тему «Применение модельного Налогового кодекса для государств – участников Содружества Независимых Государств и развитие национального законодательства в налоговой сфере».

Председатель Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как была принята первая часть Налогового кодекса России, а следом за этим началась разработка модельного Налогового кодекса для стран СНГ.

Он отметил, что каждая страна прошла свой большой путь развития и накопила уникальный опыт в сфере разработки национальных налоговых кодексов.

«В то же время принятие модельного законодательного акта, который носит рекомендательный характер, аккумулирует единые идеи и принципы, приемлемые для всех стран, способствует совершенствованию налоговых систем и создает условия для всесторонней интеграции в рамках Содружества», — заявил Артамонов.

Модельный Налоговый кодекс принимался в несколько этапов с 2000 по 2019 годы. Работа над ним продолжается и сейчас, обсуждаются новые редакции отдельных глав.

«На наш взгляд, эту работу необходимо завершать, чтобы, с одной стороны, национальные парламенты могли полноценно использовать модельный закон в своем законотворческом процессе, а с другой — чтобы активнее шел процесс сближения законодательства стран СНГ», сказал сенатор.

По словам парламентария, на примере России можно сказать, что ряд положений кодекса могут быть использованы как база для совершенствования налогового законодательства. В частности, это положения:

  • об установлении налоговых льгот на определенный срок;

  • введении налоговых консультантов в состав участников налоговых отношений.

Налог на профессиональный доход для самозанятых, который был введен в России, также сначала появился в модельном Налоговом кодексе.

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