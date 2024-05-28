«Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости», — ЦБ.

Собрали для читателей «Клерка» важные тезисы из обзора финансовой стабильности ЦБ за четвертый квартал 2023 и первый квартал 2024.

Девалютизация идет по плану

Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7% (+4 п.п.), в «токсичных» снизили до 10% (-6,5 п.п.).

Кредиты в валютах дружественных стран преимущественно брали российские экспортеры.

Введение макропруденциальных надбавок по валютным обязательствам юрлиц нецелесообразно.

Корреспондентские связи с банками-нерезидентами в «токсичных» валютах сужаются. Дает эффект угроза вторичных санкций. Из-за них же банки Китая не могут быть провайдерами юаневой ликвидности.

Охлаждение кредитного перегрева продолжится

Перегрев цен на первичном рынке жилья ЦБ связывает с перекладыванием застройщиками комиссий банков в цены и перетоком спроса со вторичного рынка, где недоступно льготное кредитование.

Значительного перетока заемщиков из банков в МФО регулятор не видит. Рынок МФО — всего 2,7% портфеля необеспеченного потребительского кредитования.

Рынок адаптируется к макропруденциальным лимитам — темп прироста портфеля микрозаймов ускорился до 7,2% (+3 п.п. за квартал).

Доля выданных МФО займов со значением ПДН более 80% снизилась до 15% (-25 п.п.) за счет роста выдач в сегментах ПДН до 50%.

Ужесточение МПЛ на третий квартал коснется займов с лимитом кредитования: банки и МФО не смогут их выдавать или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки заемщика более 80%.

Банки на 29 п.п. снизили выдачи займов закредитованным клиентам (ПДН более 50%), но стали активнее кредитовать заемщиков с повышенным уровнем риска.

Риски иностранных инвестиций почти полностью реализовались

ЦБ перестал считать ключевой уязвимостью для рынка вложения россиян в иностранные инструменты. Их объем в 2022 году был 35,2%, а в 2023 — 8,4%. Переток денег в иностранные банки стабилизировался.