Уже завтра бухгалтеры узнают, какие налоговые льготы есть у ИП в 2024 году

Какие есть льготы для ИП, какие предъявляют требования для их получения и сколько можно сэкономить на использовании льгот? Расскажем на вебинаре!

Поддержка государством малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений. Именно поэтому государство выдает кредиты по сниженной ставке, предоставляет льготы на налоги, выдает гранты на развитие новых проектов и направлений и т. д.

Узнайте больше о том, как работать ИП на вебинаре «Налоговые льготы для ИП в 2024 году». Он пройдет уже завтра, 28 мая в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Льготные налоговые режимы.

Налоговые каникулы.

Льготы для малых предпринимателей.

Льготы по страховым взносам.

Отраслевые льготы.

Региональные льготы.

Ждем вас на вебинаре 28 мая в 11:00 мск!