Уже завтра бухгалтеры узнают, какие налоговые льготы есть у ИП в 2024 году

Поддержка государством малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений. Именно поэтому государство выдает кредиты по сниженной ставке, предоставляет льготы на налоги, выдает гранты на развитие новых проектов и направлений и т. д.
Узнайте больше о том, как работать ИП на вебинаре «Налоговые льготы для ИП в 2024 году». Он пройдет уже завтра, 28 мая в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Льготные налоговые режимы.
Налоговые каникулы.
Льготы для малых предпринимателей.
Льготы по страховым взносам.
Отраслевые льготы.
Региональные льготы.
Ждем вас на вебинаре 28 мая в 11:00 мск!
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