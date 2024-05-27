😲 Спецрежимников хотят сделать плательщиками НДС. Весь малый бизнес уйдет в тень, а цены вырастут на 20% — пишут у нас в ВК

На заседании по совершенствованию налогового законодательства предложили наделить бизнес статусом плательщика НДС начиная с 30 млн рублей годовой выручки.

«Деловая Россия» выступила за наделение бизнеса, который получает годовую выручку в размере 30 млн рублей, статусом плательщика НДС. Причем независимо от режима налогообложения.

Предполагается, что такие компании будут привлекательными контрагентами для фирм на ОСНО, а также подход обеспечит плавный переход малого бизнеса с УСН.

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Есть встречное предложение: «Лучше бы лимит для 1% с дохода подняли».

Другой подписчик предполагает: «Так видимо хотят победить дробленку?!».

Стимулирующие режимы должны быть созданы для предпринимателей и инвесторов, которые не выводят капитал из страны, а обеспечивают ее технологический суверенитет и экономический рост. Об этом заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.

«Малейшее повышение налоговой нагрузки может стать триггером для массового бегства бизнеса из страны. Как по мне, — скатертью дорога! Те, кто готов в сегодняшней ситуации бросить соотечественников и сэкономить несколько процентов, — это не те, с кем Россия должна идти в будущее», — сказал Репик.

По мнению Репика, сейчас нужно создать «обстановку нетерпимости» к тем, кто не платит налоги. Среди предложений:

вернуть контроль за кассовой техникой в общепите и сфере услуг, в сегментах розницы;

критически отнестись к регулированию работы маркетплейсов;

не допустить ситуаций, когда меры поддержки малого бизнеса теряют адресность и превращаются в инструмент налогового планирования.

«Структурная нагрузка на бизнес должна увеличиться преимущественно по прямым налогам. Рост косвенных налогов представляется нецелесообразным. Повышение НДС приведет к скачку инфляции и к увеличению оборотного капитала предприятий, что недопустимо при существующей ключевой ставке», — заявил Репик.

Наш подписчик в ВК делает смелые предположения: «… Смысл тогда легально работать? Весь малый бизнес уйдет в тень! А цены соответственно вырастут тоже на 20%. О чем думают не понятно. Пусть в регионы спустятся, с небес на землю! Мы итак не живем а выживаем…».

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