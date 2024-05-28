Госдума разрешит получать страховую пенсию с 50 лет. Но не всем

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости с 50 лет появится у мужчин и женщин, которые не меньше 25 лет работали в органах управления и в пожарной охране Вооруженных Сил.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит мужчинам и женщинам с 50 лет получать страховую пенсию. Важное условие — нужно не меньше 25 лет проработать в органах управления и подразделениях пожарной охраны.

«Законопроектом предлагается установить право на досрочное назначение трудовой пенсии мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

В обычном порядке страховая пенсия назначается мужчинам с 65 лет и женщинам с 60 лет.