₽ Заказать рекламу
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в продажу вышел Citroen российского производства, в Санкт-Петербурге открыли государственный центр киберспорта, Apple создаст ИИ для расшифровки совещаний

Подготовили обзор главных событий дня — 27 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Санкт-Петербурге открылся государственный центр киберспорта. Городские власти планируют открыть школу киберспорта для детей и подростков младше 18 лет.

  • В РФ начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства. Стоимость автомобиля составляет 4,3 млн рублей.

  • «Автодом» выпустит машины под своим брендом на бывшем заводе Mercedes. В планах компании вывести на рынок до 8 новых моделей.

  • Комфортную температуру в салонах самолетов могут закрепить законом. В 2025 году при переиздании федеральных авиационных правил могут законодательно закрепить допустимую температуру воздуха в салонах самолетов на уровне 20-25 градусов тепла.

  • На 70% выросли продажи игровых консолей. За первые четыре месяца 2024 года в России было продано около 580 тыс. игровых приставок — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

  • Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил снести бывший следственный изолятор «Кресты» на набережной Невы в Петербурге. По его мнению, со статусом «вновь выявленного объекта культурного наследия» комплекс так и будет «болтаться».

  • Microsoft анонсировала выпуск новой версии Windows 11 с пониженными требованиями. Операционная система может работать без DirectX.

  • Apple выпустит искусственный интеллект для расшифровки и конспектирования совещаний и лекций. Приложение будет доступно уже в этом году, оно войдет в состав обновлений iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Начать дискуссию

Инвестиционный вычет

Инвестиционный вычет могут продлить до 2030 года

По НК применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций прекращается в 2024 году.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в продажу вышел Citroen российского производства, в Санкт-Петербурге открыли государственный центр киберспорта, Apple создаст ИИ для расшифровки совещаний

Подготовили обзор главных событий дня — 27 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтеры

Бухгалтерия рая слушает

А может быть «Бухгалтерия рая» существует? Давайте сравним с «Бухгалтерией ада».

Бухгалтерия рая слушает
2

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пенсии

Преподаватели средних специальных учебных заведений получат право на досрочную пенсию

Возраст учеников вечерних школ и училищ больше не будет влиять на специальный стаж преподавателей. Они смогут получать страховую пенсию досрочно.

Налог на прибыль

К изменению ставки налога на прибыль подходы крайне противоположные

По вопросу о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, Госдума отметила наличие крайне противоположных подходов к решению.

Банки

Расчеты с кредиторами банка Киви начнутся в июле

Агентство по страхованию вкладов занимается ликвидацией банка Киви и 13 июня проведет собрание кредиторов.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
МойСклад
ЕГАИС

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам
Дробление бизнеса

Госдума хочет амнистию для дробления без дополнительных платежей в бюджет и погашения недоимок

Депутаты утвердили рекомендации Правительству по параметрам налоговой амнистии при дроблении бизнеса, которое налогоплательщики применяют, чтобы остаться на УСН.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Когда и как влияет уточненная декларация на сальдо единого налогового счета

Каждое новое или уточненное уведомление об исчисленных суммах налогов и декларация влияют на состояние сальдо ЕНС. Многие бухгалтера ждут изменения на ЕНС сразу после подачи уточненной декларации. Здесь нужно выждать определенный срок.

Когда и как влияет уточненная декларация на сальдо единого налогового счета
Социальный вычет

НДФЛ-вычет по расходам на обучение ребенка можно получить, если оно дистанционное, но очное

Чтобы получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на обучение ребенка, нужно чтобы обучение было по очной форме. При этом оно может быть дистанционным.

НДС

Минфин отказался отменять НДС на российское серебро

Недавно ювелирному бизнесу, который работает с серебром, вернули право на применение спецрежимов (УСН, АУСН, ПСН). Но ювелиры хотят еще льготу по НДС на ОСНО.

Наталия Лукина
Зарплата

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте

Викторина в Трибуне! На этот раз предлагаем вам проверить свои знания зарплаты. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Покажите свою эрудицию и проверьте знания, а еще получите шанс забрать подарок — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте
13

Разборы законов

1 297
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

Депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ

Госдума определилась с рекомендациями Правительству по разработке изменения в НК в части НДФЛ.

Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок

Парадокс: специалистов в стране много, но найти подходящего на определенный участок бухгалтерии — целый квест! Разбираемся, как гарантированно закрыть вакансию бухгалтера и прекратить текучку кадров.

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Йоханссонгейт для ChatGPT, а также таинственное исчезновение прибыли Газпрома

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире.

1
Бесплатно с Трудовое право

В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс

В каких случаях заключается срочный трудовой договор и в чем его отличие от обычного трудового договора, рассказываем в мини-курсе.

В каких случаях можно заключить срочный трудовой договор. Мини-курс
Ведение бизнеса

У СДЭК сбой. Клиенты больше суток не могут получить посылки

Из-за технического сбоя сервис по доставке прекратил выдавать и принимать отправления. Чтобы не допустить ошибок, компания не обрабатывает посылки в ручном режиме.

Консалтинг Онлайн
Лицензирование

Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс

Все юридические лица и ИП, у которых есть лицензии, обязаны публиковать сообщение о лицензии на вид деятельности в Федресурсе.

Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Модульбанк
Система быстрых платежей

Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay

Модульбанк запустил приложение ModulPay для приема безналичных платежей.

Интересные материалы

Пенсии

Госдума разрешит получать страховую пенсию с 50 лет. Но не всем

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости с 50 лет появится у мужчин и женщин, которые не меньше 25 лет работали в органах управления и в пожарной охране Вооруженных Сил.