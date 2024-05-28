⚡️ Итоги дня: в продажу вышел Citroen российского производства, в Санкт-Петербурге открыли государственный центр киберспорта, Apple создаст ИИ для расшифровки совещаний

В Санкт-Петербурге открылся государственный центр киберспорта. Городские власти планируют открыть школу киберспорта для детей и подростков младше 18 лет.
В РФ начались продажи Citroen С5 Aircross российского производства. Стоимость автомобиля составляет 4,3 млн рублей.
«Автодом» выпустит машины под своим брендом на бывшем заводе Mercedes. В планах компании вывести на рынок до 8 новых моделей.
Комфортную температуру в салонах самолетов могут закрепить законом. В 2025 году при переиздании федеральных авиационных правил могут законодательно закрепить допустимую температуру воздуха в салонах самолетов на уровне 20-25 градусов тепла.
На 70% выросли продажи игровых консолей. За первые четыре месяца 2024 года в России было продано около 580 тыс. игровых приставок — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил снести бывший следственный изолятор «Кресты» на набережной Невы в Петербурге. По его мнению, со статусом «вновь выявленного объекта культурного наследия» комплекс так и будет «болтаться».
Microsoft анонсировала выпуск новой версии Windows 11 с пониженными требованиями. Операционная система может работать без DirectX.
Apple выпустит искусственный интеллект для расшифровки и конспектирования совещаний и лекций. Приложение будет доступно уже в этом году, оно войдет в состав обновлений iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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