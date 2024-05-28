Володин подписал рекомендации Госдумы по изменениям в НК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам обсуждения на парламентских слушаниях концепции совершенствования налоговой системы РФ.

Законопроект будет внесен Правительством в Государственную Думу в весеннюю сессию, — сказал он.

Володин назвал ряд ключевых принципов, которые должны лежать в основе правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы:

Принцип справедливости налогообложения граждан, создание условий для развития бизнеса и повышение эффективности налоговой системы.

Прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников СВО.

Поддержка многодетных семе.

Сохранить без изменения налоговый режим для самозанятых — «создать условия, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне».

Основная нагрузка должна лечь на богатых. «Средний класс, который сегодня только встает на ноги — это врачи, учителя, представители малого бизнеса — ему надо помогать».

Володин добавил, что последующее обсуждение совершенствования налоговой системы будет проходить также открыто.

Ранее мы сообщали, что в рамках этой реформы увеличат стандартные вычеты по НДФЛ на детей.