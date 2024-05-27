Увеличат стандартные вычеты по НДФЛ на детей

Чтобы при изменениях по НДФЛ сохранить справедливость, предусмотрят дополнительную поддержку семьям с детьми. Внесут изменения в нормы НК по стандартному вычету.

Об этом говорится в рекомендациях Госдумы по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства.

Вычет будет такой:

2 800 руб. – на первого и второго ребенка;

6 000 – на третьего ребенка и т. д.

То есть, повышение будет в 2 раза.

Еще увеличат сумму предельного дохода в целях применения стандартного вычета – с 350 до 450 000 руб. в год.

Вычет будут давать в беззаявительном порядке.

Также Дума поддержала предложение Минфина о введении нового налогового вычета для многодетных семей за счет средств федерального бюджета по итогам года.

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