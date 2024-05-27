Увеличат стандартные вычеты по НДФЛ на детей

Об этом говорится в рекомендациях Госдумы по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства.
Вычет будет такой:
2 800 руб. – на первого и второго ребенка;
6 000 – на третьего ребенка и т. д.
То есть, повышение будет в 2 раза.
Еще увеличат сумму предельного дохода в целях применения стандартного вычета – с 350 до 450 000 руб. в год.
Вычет будут давать в беззаявительном порядке.
Также Дума поддержала предложение Минфина о введении нового налогового вычета для многодетных семей за счет средств федерального бюджета по итогам года.
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Комментарии6
неслыханная щедрость, вместо 182 рубля теперь 364, и весь год, если зпл 37500, все рожать побегут?
А после озвученных решений по предоставлению вычетов в проактивном режиме получить эти 364руб. можно будет не в месяце выплаты ЗП, а по итогам года, когда будут в ФНС переданы 2-НДФЛ (в составе 6-НДФЛ) и только после этого ФНС в автоматическом режиме сделает возврат - такой вариант облегчения и проактивности был недавно предложен.
В 2012 году на 182 рубля можно было купить больше, чем на 364 рубля в 2024 году.
я чумею от такой справедливости! Одному - миллион, другому - 182 рубля.
Всё справедливо!
это как это? Объясните мне кто-нибудь, какова технология?