Предприниматели Новосибирской области получат налоговый вычет до 100%

Инвестиционный налоговый вычет увеличат для компаний из Новосибирской области, которые проводят научные исследования и разработки.
Предприятия смогут получить налоговый вычет до 90% от суммы расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Также для таких компаний установят льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Об этом пишет ТАСС.
Нулевую ставку установят для бизнеса, который предоставляет исключительные права использования результатов интеллектуальной деятельности. Например, изобретений, промышленные образцов, IT-программ, баз данных, микросхем.
100% инвестиционный налоговый вычет получат те, кто безвозмездно передал имущество или деньги образовательным организациям Новосибирской области, которые имеют государственную аккредитацию.
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