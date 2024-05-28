Предприниматели Новосибирской области получат налоговый вычет до 100%

Компании, которые безвозмездно передают имущество или денежные средства образовательным организациям, смогут получить 100% инвестиционный вычет.

Инвестиционный налоговый вычет увеличат для компаний из Новосибирской области, которые проводят научные исследования и разработки.

Предприятия смогут получить налоговый вычет до 90% от суммы расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Также для таких компаний установят льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Об этом пишет ТАСС.

Нулевую ставку установят для бизнеса, который предоставляет исключительные права использования результатов интеллектуальной деятельности. Например, изобретений, промышленные образцов, IT-программ, баз данных, микросхем.

100% инвестиционный налоговый вычет получат те, кто безвозмездно передал имущество или деньги образовательным организациям Новосибирской области, которые имеют государственную аккредитацию.