У Сбера начал работать обменник таиландских батов

В Сбербанке теперь можно покупать и продавать наличную валюту Таиланда — баты. Услуга будет полезна тем, кто собирается в путешествие.

«Таиланд — очень популярное у жителей РФ туристическое направление, а наличные — привычный и понятный способ оплаты товаров и услуг за границей… Теперь москвичам, которые готовятся к отпуску, доступны для обмена не только универсальные доллары США или евро, но и валюта Таиланда», — сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Приобрести таиландские баты можно в 11 офисах Сбера в Москве.