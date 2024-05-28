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Банки

У Сбера начал работать обменник таиландских батов

В 11 московских офисах Сбербанка туристы смогут обменять рубли на таиландские баты.

В Сбербанке теперь можно покупать и продавать наличную валюту Таиланда — баты. Услуга будет полезна тем, кто собирается в путешествие.

«Таиланд — очень популярное у жителей РФ туристическое направление, а наличные — привычный и понятный способ оплаты товаров и услуг за границей… Теперь москвичам, которые готовятся к отпуску, доступны для обмена не только универсальные доллары США или евро, но и валюта Таиланда», — сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Приобрести таиландские баты можно в 11 офисах Сбера в Москве.

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